ЦОДД назвал самое популярное место сбора мотоциклистов в Москве
Воробьевы горы являются самым популярным местом сбора столичных мотоциклистов. Об этом на своей официальной странице в сети Twitter сообщил Центр организации дорожного движения.
— Самое популярное место сбора мотоциклистов — Смотровая площадка на Воробьевых горах. Следом в топ-3 идут Дербеневская улица и 1-й Угрешский проезд, — указано в сообщении.
Если на выходных решите отдохнуть в компании байкеров, то #ИТС подскажет, где их найти. Самое популярное место сбора мотоциклистов - Смотровая площадка на Воробьевых горах. Следом в ТОП 3 идет Дербеневская улица и 1-й Угрешский проезд. pic.twitter.com/RlFddRb3sx— ЦОДД (@gucodd) 21 июня 2019 г.
В ЦОДД подчеркнули, что получить данные удалось с помощью интеллектуальной транспортной системы столицы.
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