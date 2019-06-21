Трехдневный музыкальный фестиваль под открытым небом проведут в Истре
Фестиваль под открытым небом «Лето. Музыка. Музей» проведут на территории музея «Новый Иерусалим» в Истре, сообщили в Минкультуры Московской области.
— Музыкальный open-air фестиваль «Лето. Музыка. Музей» пройдет уже во второй раз, даты концертов — 30 июня, 6 и 13 июля. Зрителей ждут три летних музыкальных вечера, три великие пятые симфонии и знаменитые произведения для солирующих инструментов с оркестром. При этом можно посетить отдельный концерт или приобрести единый абонемент на все дни, — говорится в сообщении.
Звезды мировой классической сцены — выдающиеся дирижеры и солисты — станут участниками фестиваля.
Музей «Новый Иерусалим», Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова и Московская областная филармония выступили организаторами мероприятия, сообщает «Радио 1».