Россиянам рекомендовали избегать мест массового скопления людей в Грузии
Министерство иностранных дел России рекомендовало россиянам, находящимся в Грузии, быть бдительными и избегать мест массового скопления людей в связи с проходящими в Тбилиси акциями протеста. Соответствующее предупреждение опубликовал в Twitter Ситуационно-кризисный центр ведомства.
— В связи с имеющими место акциями протеста в Тбилиси рекомендуем российским гражданам, находящимся в Грузии или планирующим посетить эту страну, проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей, — говорится в сообщении.
В связи с имеющими место акциями протеста в Тбилиси рекомендуем российским гражданам, находящимся в Грузии или планирующим посетить эту страну, проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей. pic.twitter.com/4vKyk7ZgLc— МИД России ДСКЦ (@MID_travel) 21 июня 2019 г.
Ранее «Вечерняя Москва» сообщала о том, что глава парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку.
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