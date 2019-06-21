«Его подставили»: коллега экс-главы Раменского района про дело об убийстве
В пятницу, 21 июня, в Бабушкинском суде Москвы рассматривается мера пресечения в отношении бывшего главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова. Его подозревают в убийстве своей любовницы, заместителя председателя Общественной палаты Раменского района Евгении Исаенковой.
Как рассказал корреспонденту «Вечерней Москвы» коллега подозреваемого, который представился Дмитрием, весь район уверен в невиновности Кулакова.
— Я думаю, что его подставили. Весь Раменский район так думает. Кто подставил — сказать сложно, но сами понимаете, должность у Андрея непростая, врагов да и просто желающих занять его место может быть много, — заявил собеседник издания.
Напомним, тело Исаенковой нашли 4 мая в салоне машины Mercedes ML. По версии следствия, Кулаков убил 39-летнюю знакомую, к которой испытывал неприязненное отношение. Предварительная версия убийства — личный конфликт. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело, до этого Кулаков покинул свой пост.
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