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Звезды

Марадона отреагировал на слухи о своей болезни Альцгеймера

Виктория Федотова
• 17:42 • 21 июня 2019
Спортсмен опроверг слухи о своей болезни
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Спортсмен опроверг слухи о своей болезни
Фото: Официальный аккаунт Диего Марадоны @maradona / Instagram

 Популярный аргентинский футболист Диего Марадона опроверг сообщения о том, что у него диагностирована болезнь Альцгеймера.

Легендарный спортсмен обратился к подписчикам на своей странице в Instagram, обвинив журналистов в том, что они допускают путаницу.

—Это все ложь. Я не умираю. Люди говорят о болезни Альцгеймера, хотя не имеют ни малейшего понятия о том, что это такое. Люди, у которых болезнь Альцгеймера, умирают, — подчеркнул футболист, добавив, что не собирается умирать.

 

Диего Марадона получил титул чемпиона мира в 1986 году, аргентинец — дважды чемпион Италии по футболу. 

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