Мединский порассуждал о цензуре в российской культуре
• 17:52 • 21 июня 2019
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Министр заявил о готовности отвечать на любые вопросы участников форума
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»
В российской культуре нет внешней цензуры, а есть лишь «у каждого внутри», заявил министр культуры РФ Владимир Мединский в пятницу, 21 июня, на полях форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0».
— Нечего обсуждать вообще… Цензура у каждого внутри. Внешней цензуры в культуре у нас в стране нет, — сказал министр.
При этом он заявил о готовности отвечать на любые вопросы участников форума, передает РИА Новости.
Форум «Таврида 5.0» проходит в Крыму с 12 мая.
Владимир Мединский возглавляет Министерство культуры России с 2012 года.
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