Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили на северо-западе Москвы
• 18:05 • 21 июня 2019
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В ближайшее время снаряд вывезут в безопасное место и утилизируют
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»
Во 2-м Силикатном проезде, расположенном на северо-западе столицы, обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
— В ближайшее время боеприпас заберут представители военной комендатуры Москвы, чтобы вывести его в безопасное место и утилизировать, — указано в сообщении.
Уточняется, что на данный момент место происшествия оцеплено. Снаряд обнаружили во время проведения земельных работ в районе дома 8 во 2-м Силикатном проезде.
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