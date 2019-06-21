Дети рассказали, что их избила и покусала собственная мать
Следователи проверяют информацию СМИ по факту жестокого обращения матери со своими детьми.
В медучреждении Санкт-Петербурга братья в возрасте двух и трех лет находятся уже несколько дней. Туда ребят привез отец, проживающий отдельно. Сейчас их жизни ничего не угрожает.
На телах детей медики обнаружили следы от укусов, синяки, гематомы, а у старшего из мальчиков — проплешины из-за выдранных волос. Малыши рассказали, что все это делала с ними их родная мать. По их словам, она наказывала их за крыс и тараканов в холодильнике. По словам старшего мальчика, родительница постоянно пьет, избивает их, рвет им волосы на голове и морит голодом.
Сейчас дети находятся в инфекционном отделении, с ними работают психологи. Правоохранители устанавливают, состоит ли их мать на учете в органах опеки, передают «Невские новости».
Читайте также: Детей, оставленных матерью в хостеле, передали во временную семью