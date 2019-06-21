Депздрав не обнаружил нарушений в действиях врачей после смерти ребенка в Москве
Завершено служебное расследование Департамента здравоохранения города Москвы в связи со случаем смерти малолетней девочки в Москве. В действиях врачей не было выявлено нарушений, сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее в СМИ появилась информация о смерти в столице полуторагодовалой девочки, болевшей ветрянкой. Сообщалось, что скорая два раза отказалась госпитализировать ребенка. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
— Проанализированы все аудиозаписи телефонных разговоров диспетчерского пульта станции скорой и неотложной медицинской помощи, данные системы ЕМИАС, карты вызова врачей поликлиники, предварительное патологоанатомическое заключение, — указано в сообщении пресс-службы.
На основании результатов проведенного расследования сделан вывод, что смерть ребенка наступила в результате остро возникшей дыхательной недостаточности.
Согласно информации, предоставленной главным внештатным специалистом по судебно-медицинской экспертизе Москвы Сергеем Шигеевым, у ребенка действительно имелось заболевание ветряной оспой, но оно не сопровождалось развитием опасных и тяжелых осложнений и отношения к наступлению смерти не имеет, передает агентство городских новостей «Москва».
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