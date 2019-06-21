Повышение скоростного режима приведет к уменьшению количества ДТП

Максимальная разрешенная скорость на российских дорогах уже к концу лета может быть увеличена до 130 км/ч. Минтранс подготовил проект нового ГОСТа. И это не повод ожидать роста числа ДТП, передает «МИР 24». «Как ни странно, опыт внедрения увеличенной скорости на некоторых участниках, таких, как федеральная автомобильная дорога М-4 «Дон» в Московской области и новая автомобильная дорога М-11 «Москва-Санкт-Петербург», показал снижение аварийности на данных участках почти на треть», – говорит генеральный директор АвтоСпецЦентр Шкода Каширка Роман Гидаятов.

Директор по административно-хозяйственной деятельности ООО «Байкал-Сервис ТК» Александр Разин также видит в этом новом проекте много положительных моментов. По его словам, снизится количество штрафов, возрастет пропускная способность дорог, движение потока станет более плавным. Водители будут меньше уставать, меняя скоростной режим и реагируя на большое количество стационарных и мобильных камер контроля скорости.

«Считаю, что реализовать это предложение на наших дорогах абсолютно реально, – говорит эксперт. – На всех сертифицированных автомагистралях скорость потока в среднем как раз располагается в районе этой цифры и статистика говорит о положительной динамике в безопасности».

По словам технического директора компании «МЭТР» Дениса Голосюка, уровень безопасности на таких трассах весьма высок и тащиться по ним, соблюдая действующие ныне ограничения в 90 км/ч или даже 110 км/ч, довольно глупо просто потому, что не реализуется заложенный в эти дороги потенциал. Тем более что сегодняшние ограничения скорости были когда-то введены в расчете на динамические возможности машин прошлого века и уже давно не соответствуют уровню современных автомобилей.

Однако нужно учитывать, что увеличение скоростного режима уместно лишь вне населенных пунктов. При этом, по словам директора по закупкам транспортных услуг FM Logistic Эдуарда Миронова, отдельно надо предусмотреть ограничение скорости за 2-3 километра до населённого пункта, дабы предупредить водителя заранее о необходимости снизить скорость до разрешенных в городе 60 км/ч. То же касается любых одноуровненых пересечений дорог, как регулируемых, так и нет.

«Отдельно встаёт вопрос по большегрузному транспорту, – говорит Эдуард Миронов, – Без хороших разгонных полос тягачу с гружёным полуприцепом будет крайне сложно встроиться в поток легковых автомобилей, движущихся с максимально допустимой скоростью. А из-за рельефных особенностей многих загородных трасс «летящий» на скорости 130 километров в час легковой автомобиль не сможет заранее среагировать на выезжающую со второстепенной дороги фуру, что может повлечь непоправимые последствия. Таким образом, указанное допущение возможно на трассах с разделительным ограждением, с количеством полос две и более в попутном направлении и при наличии на них разгонных полос для выезда со второстепенной дороги. И, естественно, качество дорожного полотна не должно вызывать нареканий».

Данный проект выгоден автовладельцам, компаниям-перевозчивкам людей и грузов, операторам скоростных платных автомобильных дорог.

Присутствуют и минусы, которые назвал директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта Михаил Якимов. «Не совсем понятно, как в одном документе сочетаются две противоположные задачи. Это увеличение разрешенной максимальной скорости до 130 км/ч на отдельных участках автомобильных дорог и сужение полос с 3,75 м до 3,5 м. Существует вполне четкая закономерность, основанная на психофизических особенностях водителей по выбору скорости движения. Чем свободнее автомобильная дорога и шире полоса движения, тем более высокие скорости движения предпочитает водитель. Чем более загружена автомобильная дорога с плотным потоком и узкими полосами движения, тем более низкие скоростные режимы он предпочитает выбирать». По словам эксперта, совмещать эти две задачи никак нельзя. Сужение полос до 3,5 метров целесообразно в городах как раз для того, чтобы стимулировать водителей снижать скорости движения при езде в городе, что можно объяснить в первую очередь требованием безопасности движения и наличием большого количества пешеходов.

«Есть и еще одна загвоздка, связанная с психологией наших водителей. «Если говорить о возможных минусах, то, согласно редакции КоАП, при разрешенных 130 км/ч водители сейчас могут позволить себе ехать 149 км/ч, – говорит Александр Разин. – Подобный скоростной режим накладывает большую ответственность на качество дорожного покрытия, а также на регламент и организацию ремонтных работ на подобных трассах. Он предъявляет повышенные требования к размещению информационных знаков и к подготовке водителей». Тем не менее, по мнению эксперта, инициатива давно назрела» - сообщает эксперт.

Скорость 130 км/ч будет доступна не всем участникам движения. Скорее всего, грузовикам и автобусам не разрешат двигаться с такой скоростью. Но вместе с ростом общего лимита до 130 км/ч вполне логично увеличить разрешенную скорость для этих категорий до 110 км/ч. А это может поднять рентабельность перевозок, как сообщает источник.

Дополнительный плюс состоит в том, что новый ГОСТ должен стать ориентиром для дорожных строителей, так как у них появится четкое понимание того, что необходимо для соответствия дороги скоростному лимиту в 130 км/ч.