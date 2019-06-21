Всеволод Чаплин объяснил, почему необходимо освящать ядерное оружие
Русская православная церковь должна освящать любое оружие, в том числе и ядерное, если оно предназначено для защиты России и православной веры, заявил настоятель храма святого Феодора Студита у Никитских ворот Всеволод Чаплин.
Так он ответил на мнение епископа Зеленоградского Саввы (Тутунова) о том, что оружие массового поражения не следует освящать.
По мнению Чаплина, церковь освящает то оружие, которое должно защищать православных. При этом священник не видит принципиальной разницы между обычным и ядерным оружием, которое, в свою очередь, по его словам, является «гарантией сохранения православной цивилизации». Поэтому в случае возникновения какой-либо угрозы порабощения русского народа он «имеет право отвечать, используя все ресурсы, какие у него есть».
Таким образом, отметил Чаплин, любая ядерная держава имеет право предупредить агрессора, если он ведет против нее гибридную войну.
— И если эта война угрожает суверенитету, допустимо использовать любое имеющееся у страны оружие. Поэтому роль ядерного оружия в современном мире только увеличивается, — заключил священник. Его слова приводит ФАН.
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