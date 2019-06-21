Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям совершать полеты в Грузию
Президент России Владимир Путин в пятницу, 21 июня, подписал указ, согласно которому с 8 июля российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки граждан с территории РФ в Грузию.
Кроме того, туроператорам и турагентам на время действия запрета рекомендовано воздержаться от продаж гражданам России туров в вышеназванную страну. Также правительству рекомендовано обеспечить возвращение россиян, уже находящихся в Грузии.
Министерству иностранных дел РФ совместно с властями страны поручено обеспечить безопасность российских граждан.
Указ вступает в силу со дня его подписания. Документ опубликован на официальном сайте Кремля.
Напомним: накануне в Грузии начался политический кризис на фоне протестов. Ранее Ростуризм рекомендовал гражданам отказаться от поездок в эту страну.
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