Май вновь стал одним из самых жарких месяцев в истории
Национальное управление США океанических и атмосферных исследований представило доклад, согласно которому май четвертый год подряд ставит очередной рекорд жары.
По сравнению со средней температурой поверхности суши и океана показатели мая 2019 года стали четвертыми в истории, превышение составило около 1,53 градуса по шкале Фаренгейта.
При этом самые значительные отклонения зафиксированы на севере Канады и в Антарктике (7,2 градуса). В абсолютных значениях самым жарким май-2019 стал на Гавайских островах, сообщает РИА Новости.
Ранее метеоспециалисты заявили, что первый месяц лета, возможно, установит температурный рекорд: температура первой декады июня была выше на пять градусов среднесуточной. Такая погодная обстановка в Москве бывает раз в 12–13 лет.
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