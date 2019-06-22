Институт ядерных исследований получил новый корпус
Пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области подтвердила выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию экспериментального корпуса лаборатории ядерных реакций Объединенного института ядерных исследований в Дубне.
Как отметила глава ведомства Инна Федотова, корпус позволит сделать новые открытия и разработки.
Площадь корпуса — 5300 квадратных метров, в нем будут работать дополнительно 15 специалистов. В строительство было вложено 870 миллионов рублей, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, директор Объединенного института ядерных исследований Виктор Матвеев и ректор МГТУ имени Н.Э. Баумана Анатолий Александров подписали соглашение, согласно которому в Дубне откроется Международная инженерная школа.
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