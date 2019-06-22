Анастасия Волочкова посетовала на нелегкую долю балерины
Балерина Анастасия Волочкова рассказал о трудной доле артистки балета и вспомнила молодость.
В своем Instagram Волочкова опубликовала фотографию, на которой запечатлена в 23 года. В подписи к снимку балерина призвала не ждать, что в 43 года она будет такой же, как в былые времена — а заодно спросила подписчиков, соответствуют ли они сами своим старым фото.
— Кто из вас хоть раз померил пуанты? Кто из вас стирал пальцы в кровь? — спросила Волочкова, пообещав не закрывать возможность комментирования.
Этим воспользовались подписчики, выразив недовольство самомнением Волочковой и напомнив ей о представителях других нелегких профессий — врачах, пожарных, шахтерах.
Ранее продюсер Иосиф Пригожин поддержал решение мэра Анапы Юрия Полякова, который отказался оплачивать из городских средств выступление Анастасии Волочковой в честь открытия курортного сезона, а относительно выбора приглашенной звезды заявил, что артисты «должны в себе нести что-то, они должны быть полезными для общества».
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