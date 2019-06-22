Скорая помощь для сада. Уход за деревьями: ремесло или искусство
Работа арбориста — условно сезонная. Для нас есть дело круглый год, не только летом.
Многие дачники так берегут свои грядки, что вызывают нас на участок зимой. Если случается ураган или ветки падают от налипания снега, работать приходится не поднимая головы. Деревья мы стараемся максимально сберечь.
Санитарная обрезка, удаление веток, опасно склонившихся над проводами, спил больного или сухого дерева, выкорчевывание пней и выравнивание участка: все эти работы выполняют профессиональные арбористы. Они следят за состоянием деревьев, занимаются уходом, обслуживанием и, если требуется, удалением больных и опасных растений. Если нет возможности вылечить дерево, арборист удаляет его под корень и дробит пень.
Идеальный арборист
— не боится высоты
— владеет навыками промышленного альпиниста
— знает основные заболевания деревьев
— умеет отличить сухое растение от здорового
— имеет допуск для выполнения работ на высоте.
Как правило, в арбористы идут промышленные альпинисты.
В России их пока не учат, а вот на Западе это распространенная и хорошо оплачиваемая профессия. Российские арбористы учатся по опыту зарубежных коллег.
Совет садоводам
Обрезку деревьев не стоит проводить, когда на нем завязались плоды. Это может привести к тому, что оно в итоге вообще перестанет плодоносить.
СПРАВКА
Разводить большие костры на участке запрещено. Поэтому, если бревна и ветки не нужны заказчику в качестве топлива для печки или камина, их вывозят на специальной грузовой машине.