Три человека пострадали в результате ДТП на юго-западе столицы
Пенсионер, проехав на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с другим автомобилем в Академическом районе Москвы, в результате пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по столице.
Авария произошла утром в пятницу, 21 июня, по адресу: улица Дмитрия Ульянова, дом 10/1, корпус 1. Пенсионер за рулем, следуя от улицы Вавилова в направлении улицы Профсоюзной, проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора, в результате чего столкнулся с автомобилем, следовавшим по улице Ивана Бабушкина. После этого машина пенсионера совершила наезд на бордюрный камень.
В результате ДТП пострадали и нарядами скорой помощи в медучреждения с различными травмами были доставлены три человека. После оказания помощи их отпустили.
По факту произошедшего проводится проверка.
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