Маршрут, посвященный коллекционерам Щукиным, появился на портале «Узнай Москву»
• 09:32 • 22 июня 2019
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Длина тура составляет десять километров, а займет он около трех часов
Фото: Пресс-служба Музея Москвы
Новый маршрут по местам, связанным с семьей столичных купцов и коллекционеров Щукиных, появился на портале «Узнай Москву». Он включает в себя 17 адресов.
Интерактивный тур приурочен к открытию в Пушкинском музее выставки «Щукин. Биография коллекции». Его длина составляет десять километров, а займет он около трех часов, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
Прогулка начнется в Таганском районе, где обосновался отец коллекционеров Иван Щукин. Затем маршрут пройдет через Покровский монастырь, Пушкинский музей, Арбат и завершится у Государственного биологического музея имени Тимирязева, говорится на официальном сайте мэра Москвы.
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