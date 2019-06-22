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Внешняя политика

СМИ: Бомбардировщик РФ пролетел вблизи испанского авианосца

Егор Павленко
• 09:52 • 22 июня 2019
Воздушное судно зафиксировали радары
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Воздушное судно зафиксировали радары
Фото: Кадр из видео Instagram, пользователь @fighter_bomber

Российский бомбардировщик Су-24 пролетел рядом с испанским авианосцем Juan Carlos, принимавшим участие в учениях НАТО в Балтийском море. Об этом сообщил испанский телеканал Antena 3.

По его информации, самолет пролетел на небольшой высоте и относительно низкой скорости. Воздушное судно зафиксировали радары. Его маневры были признаны неопасными, поэтому никаких мер к нему применено не было.

 

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