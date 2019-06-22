22 июня. Помним, скорбим, гордимся

Росгвардия совместно с внутренними войсками МВД Республики Беларусь провела международную акцию «Эстафета городов-героев».

Символ акции — свеча памяти. Ее передавали в ходе импровизированной эстафеты росгвардейцы и военнослужащие внутренних войск МВД Республики Беларусь в память о подвиге нашего народа во время Великой Отечественной войны.

Как сообщает пресс-служба Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, хроника героических событий, происходивших при обороне 12 городов-героев и Брестской крепости-героя, представлена в видеоролике. Участники акции из двух братских стран прислали видео, снятые у самых знаковых памятников из городов-героев Москвы, Минска, Санкт-Петербурга, Мурманска, Смоленска, Тулы, Волгограда, Новороссийска, Керчи и Севастополя и Брестской крепости.

Одновременно с эстафетой городов-героев накануне Дня памяти и скорби во всех подразделениях Росгвардии прошла патриотическая акция «Свеча памяти». В Москве в Краснокурсантском проезде в сквере у памятника «Воинам внутренних войск» ее открыл директор Федеральной службы войск национальной гвардии, главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации, генерал армии Виктор Золотов. Обращаясь к ветеранам Великой Отечественной войны и служб и подразделений Росгвардии, военнослужащим и сотрудникам ведомства, представителям общественных организаций и кадетам Московского президентского кадетского училища имени М.А. Шолохова, он сказал:

— Долг современных защитников Отечества — не только свято чтить память об этом трагическом времени и героях прошедшей войны, но и бережно хранить историческую правду о войне, как назидание потомкам о хрупкости мира, как высочайший образец величия человеческого духа и беспримерной преданности Отчизне.

Генерал армии Виктор Золотов напомнил, что в годы войны сформированные из частей внутренних войск и правоохранительных органов 58 дивизий и 23 отдельные бригады проявили беспримерную стойкость, мужество и героизм. Они покрыли славой свои знамена при обороне Брестской крепости, Могилева и Ленинграда, Риги и Таллина, Киева и Одессы, в битвах под Москвой и Сталинградом, на Кавказе и на Курской дуге.

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