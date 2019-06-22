Спасатели предупредили москвичей о 33-градусной жаре
Представители МЧС России по Москве на официальном сайте ведомства предупредили горожан и гостей столицы о неблагоприятных погодных условиях 22 июня, связанных с сильной жарой.
Известно, что в указанный день, по прогнозам синоптиков, ожидается до 33 градусов тепла.
Сотрудники спасательного ведомства рассказали, что нужно делать при таких погодных условиях.
— Во-первых, нужно избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, пить больше воды. Кроме того, необходимо соблюдать правила безопасности при нахождении на водных объектах и лесопарковых зонах, — передает официальный сайт МЧС РФ по Москве.
Также в ведомстве рассказали, что столичный пожарно-спасательный гарнизон усиливает количество патрулей и частоту патрулирования лесопарковых зон в связи с установившейся жаркой погодой.
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