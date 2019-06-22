Температурный спад: какая погода ожидает москвичей на следующей неделе
Дежурный специалист центра погоды «Фобос» рассказал «Вечерней Москве» о том, что ожидает москвичей на следующей неделе.
— В понедельник, 24 июня, в столице ожидается местами облачная, но жаркая погода. Днем столбик термометра поднимется до плюс 26 градусов. Ночью температура составит плюс 16–18 градусов, — рассказал синоптик.
Предстоящая неделя, в отличие от нынешней, ожидается более дождливой.
Во вторник, 25 июня, горожан ждет небольшой спад температуры до 22 градусов тепла.
— Среда и четверг будут облачными и с осадками. Если днем 26 июня будет до 23 градусов тепла, то в четверг ожидается небольшое похолодание. Столбики термометров опустятся до плюс 18, — рассказал синоптик.
По предварительным прогнозам, 28 июня также, как и в предыдущие дни, ожидается переменная облачность.
— Местами пройдет небольшой дождь. Воздух прогреется до 24–26 градусов, а атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба, — заключил дежурный специалист центра.
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