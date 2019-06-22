Проходку между платформами БКЛ «Воронцовская» и «Улица Новаторов» завершили
Представители пресс-службы Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы сообщили о том, что специалисты завершили строительство проходки между станциями Большой кольцевой линии столичного метрополитена «Улица Новаторов» и «Воронцовская».
Как сообщается, строительство тоннеля велось в сложных гидрогеологических условиях, а также среди плотной городской застройки под улично-дорожной сетью.
Эту информацию предоставил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
— Несмотря на трудности, проходку завершили в течение восьми месяцев, — передает его слова агентство городских новостей «Москва».
Добавим, что протяженность участка — более одного километра.
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