Три ребенка пострадали на аттракционе в парке «Сокольники»
• 13:17 • 22 июня 2019
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В парк через 5 минут прибыли бригады скорой помощи
Фото: Сергей Шахижданян, «Вечерняя Москва»
На территории развлекательного парка «Сокольники» сломался аттракцион. В результате этого пострадали три ребенка.
Комментарий по факту инцидента корреспонденту «Вечерней Москвы» дали в пресс-службе столичного Департамента здравоохранения.
— На место инцидента в парк «Сокольники» в течение 5 минут прибыли бригады центра экстренной медицинской помощи и скорой помощи. Пострадало трое несовершеннолетних. Двое были госпитализированы в травмпункт, один подросток — в детскую больницу. Состояние оценивается как средней степени тяжести, — рассказали в Депздраве.
Специалисты отмечают, что угрозы для жизни кого-то из детей нет.
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