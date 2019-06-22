Врач Олег Терман: Матч с «Шеффилдом» — демонстрация, что «Торпедо» живо

Накануне выставочного матча «Торпедо» — «Шеффилд» 56-летний московский врач Олег Терман, известный болельщик столичного клуба, дал интервью корреспонденту «ВМ».

В разговоре по душам кандидат медицинских наук, доктор Олег Терман популярно объяснил, в чем сила торпедовского футбола, почему, несмотря на долгое отсутствие автозаводцев в элите российского футбола, этот клуб выжил и сохранил тысячи преданных болельщиков.

— Олег, чем важен для торпедовских болельщиков предстоящий матч со старейшим в мире английским клубом «Шеффилд»?

— Это еще одна демонстрация, что «Торпедо» живо. Сейчас у нас нет современного стадиона, пока мы только планируем создание музея клуба, но у нас есть богатая история команды. Это наш главный капитал, который необходимо сохранить для того, чтобы у «Торпедо» выросло новое поколение болельщиков. Ну и спортивная сторона товарищеского матча важна, ведь это первая игра для Сергея Игнашевича в качестве главного тренера. На празднике «Торпедо» мы всегда рады видеть близких по духу людей. Уверен: на матче с англичанами вы насчитаете несколько тысяч зрителей с черно-белыми шарфами. На матче с «Шеффилдом» будет настоящая футбольная, праздничная, торпедовская атмосфера.

— Вы помните, когда впервые посетили матч «Торпедо»?

— Я болельщик в третьем поколении. Отец стал водить меня на игры своего любимого клуба, когда мне было три–четыре года. Посадит на шею — и вперед, на «Торпедо», любоваться игрой Эдуарда Стрельцова, Валерия Воронина, Валентина Иванова… Помню ли я игру Стрельцова? Сложно сейчас сказать. То ли я запомнил его знаковую лысину и знаменитый пас пяткой наяву, то ли по рассказам отца и видеохронике. В любом случае с раннего детства я был «отравлен» «Торпедо», а с 1977 года болел за автозаводцев уже осознанно. С того сезона отлично помню всех игроков «Торпедо», все турниры, в которых принимал участие наш клуб, все яркие моменты, все взлеты и последовавшее падение. В нашем школьном классе было 15 мальчишек, а учился я в Большом Вузовском переулке, и болеть за «Торпедо» тогда было не менее престижно среди одноклассников, чем за «Спартак», ЦСКА или «Динамо».

Раньше за «Торпедо» болели и рабочий класс, и фрондирующая интеллигенция Фото: Андрей Объедков, «Вечерняя Москва»

— Если у московского «Спартака» имеется свой особый «спартаковский дух», то есть ли он у «Торпедо»?

— «Торпедо» — это особенная команда. За «Торпедо» болели и рабочий класс, и фрондирующая интеллигенция. Все шестидесятники «Торпедо» симпатизировали. Болеть за него в 60-е годы прошлого века — это была метка времени, «оттепели». «Торпедо» фигурирует во многих фильмах той эпохи: «Я шагаю по Москве», «Застава Ильича», «9 дней одного года». Как и «Спартак», «Торпедо» было профсоюзной командной, а не армейской или милицейской. Отсюда некоторое противостояние официозным и заорганизованным структурам. В игре «Торпедо» и в болельщиках нашего клуба было что-то раздольное, широкое, немного хулиганское, но в то же время были и вкус, и стиль. «Торпедо» — это такая народная стихия: гулять так гулять. Поэзия «Торпедо» в этой стихии, в одновременно интеллигентной и мощной игре Стрельцова... К тому же у нас в стране всегда сочувствовали пострадавшим, отсидевшим. В те времена за «Торпедо» болели не только автозаводцы, но и простые люди, а также представители творческих профессий — актеры Анатолий Папанов, Олег Даль, Борис Новиков, Олег Анофриев, Александр Ширвиндт, сценарист и режиссер Геннадий Шпаликов, поэт Андрей Дементьев, писатели Василий Аксенов и Аркадий Арканов... «Спартак», конечно, всегда имел громадную армию поклонников и среди начальства, и среди богемы, но основную массу болельщиков красно-белых составляли выходцы с окраин Москвы, так скажем, послевоенная улица, которая любила пофорсить и повыпендриваться, что давало повод для выяснения отношений на поле, спора, кто же лучшая из профсоюзных московских команд. Но в то же время (при всей непримиримости) торпедовцы со всеми московскими фанатами всегда жили дружно.

— Какой игровой почерк «Торпедо» можно назвать классическим?

— Это не спартаковские «стеночки», а более размашистая комбинационная игра, техничная, агрессивная, но не кровожадная: соперников мы редко когда «добивали» с разгромным счетом. Игра «Торпедо» в начале 80-x и в 90-е годы упрощалась, на первый план выходили бойцовские качества, но в 2004 году, когда в команде играли Сергей Кормильцев, Игорь Семшов и Константин Зырянов, можно было говорить о «реинкарнации» торпедовского стиля золотой эпохи 60-x.

— Перед началом нынешнего сезона в «Торпедо» был назначен новый главный тренер. Сергей Игнашевич сменил Игоря Колыванова, под руководством которого команда вышла в ФНЛ. Как торпедовские болельщики восприняли это назначение?

— Для болельщиков это было неожиданно. Да, Сергей Игнашевич имеет торпедовские корни, но у него нет опыта работы главным тренером. Одно дело — экспериментировать, другое — решать спортивные задачи. Мы устали ждать больших побед от нашей команды, хочется верить новому руководству клуба (сколько их сменилось за последние годы), но болельщики «Торпедо» всегда смотрели в будущее с оптимизмом, иначе бы наше фанатское движение не сохранилось. Недавно была проведена презентация проекта нового стадиона на Восточной улице, что внушает надежды на полноценное возрождение победных традиций «Торпедо».

Болельщики «Торпедо» всегда смотрели в будущее с оптимизмом, иначе бы фанатское движение не сохранилось Фото: Официальный сайт ФК «Торпедо» (Москва) https://torpedo.ru/

СПРАВКА «ВМ»

Товарищеский матч «Торпедо» — «Шеффилд», посвященный 95-летию московского клуба, пройдет на стадионе имени Эдуарда Стрельцова (начало в 18:00 по московскому времени). Этот матч посетит посол Великобритании в России сэр Лори Бристоу.

«Шеффилд» — старейший в мире футбольный клуб (основан в 1857 году). Сейчас выступает в одном из низших дивизионов чемпионата Англии. «Торпедо» в сезоне 2019/2020 будет выступать в ФНЛ.

26 июня «Шеффилд» проведет матч с ФК «Чертаново». Этот поединок начнется на «Арене Чертаново» (Сумской проезд, дом 26) в 18:00.