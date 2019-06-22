Врач Олег Терман: Матч с «Шеффилдом» — демонстрация, что «Торпедо» живо
Накануне выставочного матча «Торпедо» — «Шеффилд» 56-летний московский врач Олег Терман, известный болельщик столичного клуба, дал интервью корреспонденту «ВМ».
В разговоре по душам кандидат медицинских наук, доктор Олег Терман популярно объяснил, в чем сила торпедовского футбола, почему, несмотря на долгое отсутствие автозаводцев в элите российского футбола, этот клуб выжил и сохранил тысячи преданных болельщиков.
— Олег, чем важен для торпедовских болельщиков предстоящий матч со старейшим в мире английским клубом «Шеффилд»?
— Это еще одна демонстрация, что «Торпедо» живо. Сейчас у нас нет современного стадиона, пока мы только планируем создание музея клуба, но у нас есть богатая история команды. Это наш главный капитал, который необходимо сохранить для того, чтобы у «Торпедо» выросло новое поколение болельщиков. Ну и спортивная сторона товарищеского матча важна, ведь это первая игра для Сергея Игнашевича в качестве главного тренера. На празднике «Торпедо» мы всегда рады видеть близких по духу людей. Уверен: на матче с англичанами вы насчитаете несколько тысяч зрителей с черно-белыми шарфами. На матче с «Шеффилдом» будет настоящая футбольная, праздничная, торпедовская атмосфера.
— Вы помните, когда впервые посетили матч «Торпедо»?
— Я болельщик в третьем поколении. Отец стал водить меня на игры своего любимого клуба, когда мне было три–четыре года. Посадит на шею — и вперед, на «Торпедо», любоваться игрой Эдуарда Стрельцова, Валерия Воронина, Валентина Иванова… Помню ли я игру Стрельцова? Сложно сейчас сказать. То ли я запомнил его знаковую лысину и знаменитый пас пяткой наяву, то ли по рассказам отца и видеохронике. В любом случае с раннего детства я был «отравлен» «Торпедо», а с 1977 года болел за автозаводцев уже осознанно. С того сезона отлично помню всех игроков «Торпедо», все турниры, в которых принимал участие наш клуб, все яркие моменты, все взлеты и последовавшее падение. В нашем школьном классе было 15 мальчишек, а учился я в Большом Вузовском переулке, и болеть за «Торпедо» тогда было не менее престижно среди одноклассников, чем за «Спартак», ЦСКА или «Динамо».
— Если у московского «Спартака» имеется свой особый «спартаковский дух», то есть ли он у «Торпедо»?
— «Торпедо» — это особенная команда. За «Торпедо» болели и рабочий класс, и фрондирующая интеллигенция. Все шестидесятники «Торпедо» симпатизировали. Болеть за него в 60-е годы прошлого века — это была метка времени, «оттепели». «Торпедо» фигурирует во многих фильмах той эпохи: «Я шагаю по Москве», «Застава Ильича», «9 дней одного года». Как и «Спартак», «Торпедо» было профсоюзной командной, а не армейской или милицейской. Отсюда некоторое противостояние официозным и заорганизованным структурам. В игре «Торпедо» и в болельщиках нашего клуба было что-то раздольное, широкое, немного хулиганское, но в то же время были и вкус, и стиль. «Торпедо» — это такая народная стихия: гулять так гулять. Поэзия «Торпедо» в этой стихии, в одновременно интеллигентной и мощной игре Стрельцова... К тому же у нас в стране всегда сочувствовали пострадавшим, отсидевшим. В те времена за «Торпедо» болели не только автозаводцы, но и простые люди, а также представители творческих профессий — актеры Анатолий Папанов, Олег Даль, Борис Новиков, Олег Анофриев, Александр Ширвиндт, сценарист и режиссер Геннадий Шпаликов, поэт Андрей Дементьев, писатели Василий Аксенов и Аркадий Арканов... «Спартак», конечно, всегда имел громадную армию поклонников и среди начальства, и среди богемы, но основную массу болельщиков красно-белых составляли выходцы с окраин Москвы, так скажем, послевоенная улица, которая любила пофорсить и повыпендриваться, что давало повод для выяснения отношений на поле, спора, кто же лучшая из профсоюзных московских команд. Но в то же время (при всей непримиримости) торпедовцы со всеми московскими фанатами всегда жили дружно.
— Какой игровой почерк «Торпедо» можно назвать классическим?
— Это не спартаковские «стеночки», а более размашистая комбинационная игра, техничная, агрессивная, но не кровожадная: соперников мы редко когда «добивали» с разгромным счетом. Игра «Торпедо» в начале 80-x и в 90-е годы упрощалась, на первый план выходили бойцовские качества, но в 2004 году, когда в команде играли Сергей Кормильцев, Игорь Семшов и Константин Зырянов, можно было говорить о «реинкарнации» торпедовского стиля золотой эпохи 60-x.
— Перед началом нынешнего сезона в «Торпедо» был назначен новый главный тренер. Сергей Игнашевич сменил Игоря Колыванова, под руководством которого команда вышла в ФНЛ. Как торпедовские болельщики восприняли это назначение?
— Для болельщиков это было неожиданно. Да, Сергей Игнашевич имеет торпедовские корни, но у него нет опыта работы главным тренером. Одно дело — экспериментировать, другое — решать спортивные задачи. Мы устали ждать больших побед от нашей команды, хочется верить новому руководству клуба (сколько их сменилось за последние годы), но болельщики «Торпедо» всегда смотрели в будущее с оптимизмом, иначе бы наше фанатское движение не сохранилось. Недавно была проведена презентация проекта нового стадиона на Восточной улице, что внушает надежды на полноценное возрождение победных традиций «Торпедо».
СПРАВКА «ВМ»
Товарищеский матч «Торпедо» — «Шеффилд», посвященный 95-летию московского клуба, пройдет на стадионе имени Эдуарда Стрельцова (начало в 18:00 по московскому времени). Этот матч посетит посол Великобритании в России сэр Лори Бристоу.
«Шеффилд» — старейший в мире футбольный клуб (основан в 1857 году). Сейчас выступает в одном из низших дивизионов чемпионата Англии. «Торпедо» в сезоне 2019/2020 будет выступать в ФНЛ.
26 июня «Шеффилд» проведет матч с ФК «Чертаново». Этот поединок начнется на «Арене Чертаново» (Сумской проезд, дом 26) в 18:00.