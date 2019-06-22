Настоятель храма в Митине назвал стоимость украденной иконы Серафима Саровского

На Пятницком шоссе преступник открыто (при свидетелях) снял со стены и украл икону Серафима Саровского начала XX века. Это произошло в Крестовоздвиженском храме в Митине, сообщили «Вечерней Москве» в МВД. Злоумышленника разыскивает полиция.

«Вечерняя Москва» связалась с настоятелем церкви и очевидцем в храме. По их словам, икону украл высокий молодой человек, покрытый синяками и носивший куртку. Стоимость похищенного может составлять до 70 тысяч рублей.

— Пятницкое шоссе, дом 47, корпус 4. Неизвестный открыто похитил икону и скрылся. Полиция предпринимает меры по задержанию злоумышленника и поиску похищенного имущества, — рассказали «ВМ» в МВД.

По словам дежурной в церкви, пришел высокий молодой человек в синяках, изобразил из себя прихожанина, взял свечи. Он поставил их ко всем подсвечникам, молился почти у каждой иконы. Находился в храме около часа.



— Стал выходить быстрым шагом, чем привлек внимания дежурного храма, который побежал его догонять. Также из стоявших рядом машин вышли водители и пытались поймать злоумышленника, но не смогли догнать. Он скрылся во дворах, возможно, в кустах, так как на дороге его больше не видели. Украдена была икона Серафима Саровского — очень небольшого размера, старинного вида. Он был в куртке, поэтому за ним час наблюдали, но все равно упустили из поля зрения, — сказала собеседник «ВМ».

Настоятель храма отец Стахий рассказал «ВМ» об украденной иконе, которую ранее церкви подарили прихожане.



— Это небольшая икона начала XX века, тогда и канонизировали Серафима Саровского. Ей может быть около ста лет. Ее нам пожертвовали прихожане. Она была крепко закреплена, ее просто так не снять. Надо было усердно постараться, чтобы ее выдрать и убежать среди бела дня. Люди молились у этой иконы, и их миновали какие-то горести, а человек по внушению лукавого такое творит. Он не думает о реальной стоимости предмета, который он может в ломбарде продать. Очень дорогой икона не была, стоила где-то 50–70 тысяч рублей. Ему это, конечно, аукнется, и остается его только пожалеть, — заявил священник.

СПРАВКА

Серафим Саровский (в миру Прохор Исидорович Мошнин 19 (30) июля 1754 (или 1759), Курск — 2 (14) января 1833, Саровский монастырь) — иеромонах, основатель и покровитель Дивеевской женской обители. Прославлен российской церковью в 1903 году в лике преподобных по инициативе императора Николая II. Великий подвижник русской церкви и один из наиболее почитаемых монахов в ее истории.