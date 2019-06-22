Слуцкий: Марии Бутиной сократили тюремный срок
Россиянке Марии Бутиной, отбывающей в американской тюрьме срок за работу иностранным агентом без надлежащей регистрации, сократили срок отбывания наказания на десять дней. Об этом в субботу, 22 июня, сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
По его словам, адвокатам Бутиной удалось подать апелляцию, которую приняли к рассмотрению.
— Уголовный срок Маше уже сокращен на 10 дней, она сможет выйти на свободу 25 октября, а не 5 ноября, — написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Он добавил, что отец Марии Валерий Бутин смог поговорить с дочерью по телефону.
Напомним, что американский суд приговорил Марию Бутину к 1,5 года заключения. Россиянка отбывает срок в тюрьме города Таллахасси (штат Флорида).
Ей было предъявлено обвинение в «сговоре с целью незаконной работы на российское правительство». На судебном заседании она заявила, что не знала о необходимости регистрироваться в качестве иностранного агента.
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