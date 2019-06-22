Годовой доход Глушакова может сократится в 17 раз
• 21:41 • 22 июня 2019
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Глушаков хочет, чтобы клуб заключил с ним контракт на два года, в то время как «Сочи» рассматривает вариант с годичным соглашением
Фото: Официальная страница в Instagram Дениса Глушакова @glushak8
В случае, если полузащитник Денис Глушаков войдет в состав футбольного клуба «Сочи», его зарплата составит не более одного миллиона рублей. Таким образом, его годовой доход сократится в 17 раз по сравнению с его окладом в «Спартаке», сообщает ФАН.
При этом Глушаков хочет, чтобы клуб заключил с ним контракт на два года, в то время как «Сочи» рассматривает вариант с годичным соглашением.
Глушаков стал свободным агентом после того, как расторг контракт со «Спартаком», за который выступал с 2013 года. Кроме «Сочи», футболистом интересуются «Ростов» и тульский «Арсенал».
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