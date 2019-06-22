Посол РФ в Сербии сравнил президента Черногории с Порошенко
• 21:53 • 22 июня 2019
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Александр Чепурин осудил действия властей и президента Черногории Мило Джукановича
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Российский посол в Сербии Александр Чепурин осудил действия властей и президента Черногории Мило Джукановича, собравшихся изъять имущество Сербской православной церкви и передать его непризнанной «черногорской церкви».
— История, как говорили Гегель и Маркс, повторяется дважды. Один раз — в виде трагедии. Другой — в виде фарса. Джуканович пошел стопами Порошенко. Видим, как тот кончил, — заявил Чепурин.
В свою очередь сербский патриарх Ириней не исключил возможность предания анафеме президента Черногории, пишет «Российская газета».
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