Актриса Мэрил Стрип празднует 70-летний юбилей
• 22:06 • 22 июня 2019
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Актриса удостоена почетной степени доктора искусствоведения в Гарвардском университете
Фото: кадр из фильма «Дьявол носит Prada», «Двадцатый Век Фокс СНГ»
В субботу, 22 июня, 70 лет исполнилось голливудской звезде Мэрил Стрип.
Первый шаг в актерской карьере Стрип сделала еще в подростковом возрасте в театре. Первую заметную роль в кино она сыграла в конце 70-х годов в фильме «Охотник на оленей».
Настоящую славу актрисе принесли работы в картинах «Манхэттен» и «Крамер против Крамера». Кроме того, Мэрил Стрип снялась в фильмах «Мосты округа Мэдисон», «Смерть ей к лицу», «Дьявол носит Prada», «Железная леди» и «Mamma Mia!».
Также актриса входит в состав Американской академии искусства и литературы и удостоена почетной степени доктора искусствоведения в Гарвардском университете, пишет издание «Невские новости».
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