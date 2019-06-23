Дух английского футбола. «Торпедо» уничтожило «Шеффилд»

Старейший футбольный клуб в мире — английский «Шеффилд» начал свое турне по России. Первым соперником стало столичное «Торпедо». За приключениями футболистов с Туманного Альбиона следил корреспондент «Вечерней Москвы».

Московскую жару разбавили, словно принесенные из Англии, темные тучи. Минут за 40 до начала встречи в районе стадиона лило как из ведра. «Шеффилд», который до ливня разминался в довольно медленном темпе, с появлением первых капель лихо рванул прятаться под навес скамейки запасных. Дышать после дождя стало гораздо легче.

Саму игру приурочили к 95-летию столичной команды. За баталиями «Торпедо» со старейшим клубом мира на стадион имени Эдуарда Стрельцова пришли понаблюдать пять тысяч зрителей — ровно столько билетов и было выставлено на продажу. Аншлаг. Как позже признается тренер гостей Кирк Джексон, его подопечные, которые всю свою жизнь рубятся при 350 зрителях, просто очумели от мощной поддержки зрителей. Да-да, не на все английские клубы приходят смотреть десятки тысяч человек. «Шеффилд» играет аж в восьмом по рангу дивизионе, а сами игроки посвящают футболу только половину своей жизни. По крайней мере, физически. Понятно, что эта игра в их сердце — номер один. Вторую половину они посвящают своей основной работе.

О событиях на поле вообще не имеет смысла говорить. Это не игра на результат, здесь нет очков, гонки бомбардиров и битвы за чемпионство. Это был матч-настроение. Битва ради позитивных эмоций. Фанаты развлекались кричалками разной степени цензурности, красивые девушки отвлекались от игры на селфи, а футболисты просто получали удовольствие от игры. Любо-дорого было смотреть.

Если в первом тайме «Шеффилд» еще хоть как-то физически держался, то на второй британцев физически уже не хватило. Не помогло даже неожиданное усиление, поиграть за англичан вышли популярный футболист, а ныне комментатор и видеоблогер Евгений Савин и экс-нападающий «Торпедо» Эдгарс Гаурачс. Автозаводцы показали гостям с Туманного Альбиона, кто тут хозяин, заколотив авоську голов — 5:0.

Благо футболисты «Шеффилда» нисколько не расстроились. Наоборот, после финального свистка они развлекались на поле так, словно выиграли Кубок Англии. Обнимались, пели песни и респектовали российским болельщикам. Особенно озорным был наставник команды. Кирк Джексон прямо во время матча на бровке регулярно о чем-то шутил вместе со своим помощником и футболистами.

Ту же манеру он выбрал и на пресс-конференции. Один из журналистов подметил, что все ответы на вопросы мистер Джексон начинал с фразы: «Ok, so…» (с английского «ладно, значит…» — прим. «ВМ»). Тренер отреагировал моментально, начав очередную фразу с пресловутого «Ok, so…». Из пресс-центра послышался хохот многочисленных «акул пера».

— Для нас этот матч — огромный опыт, — отметил Кирк Джексон. — Спасибо болельщикам, которые пришли, они были великолепны. Москва — фантастический город. Здесь прошел чемпионат мира по футболу, для многих наших игроков сыграть здесь было мечтой, которая осуществилась.

Серьезнее всех, как казалось, до/во время/после матча был настроен новый главный тренер «Торпедо», экс-защитник сборной России Сергей Игнашевич. Для него схватка с «Шеффилдом» стала первой в качестве наставника черно-белых, поэтому было не до улыбок. Почти всю игру Игнашевич провел у кромки поля, то застыв с бутылкой воды в руке, то активно жестикулируя и что-то подсказывая своим подопечным короткими емкими фразами и жестами. Как ни крути, первый блин не вышел комом, хотя и претензии по игре остались. И зрители, и журналисты говорят: «Торпедо» должно было забивать куда больше, моментов растранжирили будь здоров. Благо время до старта нового сезона еще есть, подготовка к официальным играм в самом разгаре.

— Считаю, мы справились с основной задачей на этот матч, а именно подарили болельщикам те положительные эмоции, которые они ждали, — сказал Сергей Игнашевич после матча. — Конечно, «Шеффилд» — команда не самого высокого класса, но это идеальный соперник для первого товарищеского матча. Мы ведь только вышли из отпуска, тренировались всего 9 дней, очень много новых требований для ребят, к которым им еще предстоит адаптироваться. Главное, футболисты и болельщики получили положительные эмоции от игры.

СПРАВКА

Английский «Шеффилд» создан в 1857 году. Это самый старый футбольный клуб мира из ныне существующих. В год 100-летия Международной федерации футбола (ФИФА) «Шеффилд» был награжден Орденом достоинства ФИФА. Кроме англичан, он присвоен только одному клубу — мадридскому «Реалу». Всего в России «Шеффилд» проведет четыре матча. Следующим соперником англичан 26 июня станет футбольный клуб «Чертаново».