Эксперты рассказали, как морская рыба провоцирует рак
Исследователи из Института океанологии имени Ширшова РАН сделали вывод, что через морскую рыбу в организм человека могут попадать микрочастицы пластика, размером от пяти миллиметров, и провоцировать развитие онкологических заболеваний.
Отмечается, что микрочастицы пластика обладают особыми физическими и динамическими свойствами. В связи с этим они становятся опаснее с течением времени, которое проводят в морской воде. Затем эти частицы заглатываются рыбой или моллюсками и через пищу попадают в организм человека.
Накапливаясь в организме, микропластик способен вызывать рак и болезни репродуктивной системы. Ученые акцентируют внимание на том, что острота проблемы связана с загрязнением водоемов по всему миру. В водном пространстве планеты в настоящее время образовалось огромное число отходов, и большинство из них — это различные виды пластика, сообщает «Российская газета».
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