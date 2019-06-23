Не все школы одинаково полезны

Французский «Пари Сен-Жермен» объявил о будущем открытии своей футбольной академии в России. Под брендом одной из самых богатых команд мира дети начнут заниматься уже с осени. Мечта стать футболистом большого европейского клуба теперь выглядит не такой уж недосягаемой.

Конечно, ПСЖ — далеко не первопроходец. В Москве уже прекрасно существуют школы, к примеру, «Барселоны» и итальянского «Ювентуса». Говорят, после перехода в стан этой команды Криштиану Роналду число заявок от желающих выступать за «Юве» выросло в разы. Глядишь, так каждый суперклуб захочет открыть в Москве футбольную школу, дабы отыскать здесь талантливых игроков.

Возможностей заниматься футболом в Москве нынче не счесть. К школам Москомспорта и академиям столичных грандов игры прибавилась тьма частных секций. Причем многие из них даже не находятся на футбольном поле. Сам однажды, гуляя по торговому центру, увидел, как в одной из секций соорудили маленькое искусственное поле с крохотными воротами, где под руководством тренера ребятня попинывает мяч. А если хотите, то с вашим чадом наставник будет заниматься еще и отдельно. Само собой, за дополнительную плату.

Ведете ребенка в академию, поинтересуйтесь 300 раз, кто ее представляет и с кем будет заниматься ваше чадо Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Правда, возникает вопрос: а кто именно учит детей футболу? Кто же те самые тренеры частных академий? Далеко не все родители — большие специалисты игры. И уж точно не знатоки тренерских категорий. Мама с папой, сидя на трибуне или стоя в стороне от поля, видят, что их сын возится с мячом, а тренер ему что-то подсказывает, и остаются довольны. Продолжая мечтать о том, что именно их мальчик — будущий Артем Дзюба или тем паче сам Леонель Месси.

На самом же деле зачастую к реальной подготовке футболиста происходящее в некоторых частных академиях не имеет вообще никакого отношения. Мне сложно представить, что ребенок может хоть чему-то научиться в секции, которая находится между магазином брендовой одежды и пиццерией. А главное, кто конкретно контролирует качество услуг, которые там предоставляются? Кто следит за тем, что ребенка в частной академии обучает сертифицированный тренер с подтвержденной квалификацией? А главное, где и как он постигал мастерство? И это большая проблема. Не хочется, чтобы обучение футболу превращалось в имитацию процесса. Ведь в конечном счете пострадает сам ребенок. Ему-то не объяснишь, что его не признают профессиональные клубы лишь потому, что какой-то дядя много лет назад занимался не тренировками на постижение футбольного мастерства, а обычной физкультурой с пинанием мяча.

Ведете ребенка в академию, поинтересуйтесь 300 раз, кто ее представляет и с кем будет заниматься ваше чадо. Ведь это не только будущее ребенка, но и ваши не потраченные впустую деньги. Зачастую сумма за обучение футболу в частной академии немаленькая, наверняка вам не хочется отдать ее каким-то дядям, которые пообещали детям светлое спортивное будущее.

Появление новых академий нельзя не приветствовать. Главное, чтобы количество не возобладало над качеством.

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