Финансист рассказала, как подойти к обмену валюты перед поездкой за границу

Сезон отпусков в разгаре. По просьбе «Вечерней Москвы» финансовый консультант Алена Никитина рассказала, как и где лучше обменять деньги тем, кто собирается отдохнуть за границей.

— Выгодность курса постоянно варьируется в разных банках и обменниках. Поэтому нужно найти самый выгодный вариант на текущий момент. Не существует универсального финансового учреждения, в котором курс всегда выгодный, — объяснила Никитина.

Специалист настоятельно рекомендует подойти к процедуре обстоятельно:

— Запишите в столбик топ-5 самых популярных банков или тех, чьи карты у вас уже есть. Составьте небольшую табличку: выпишите обменный курс в самом банке и тот, который будет в случае оплаты картой за рубежом. Последний обычно бывает выгодней. Это несложно и займет минут десять: буквально пять телефонных звонков по две минуты.

Для подстраховки, особенно это касается тех, кто не берет с собой наличные, эксперт советует взять в поездку две–три карточки разных банков.

— Банки имеют тенденцию на всякий случай блокировать карты за оплату покупки в непривычном месте. На случай, если одну из карт заблокируют, у вас будет еще одна.

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