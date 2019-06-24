Седокова рассказала, что для нее значит быть матерью
• 13:48 • 24 июня 2019
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Женщина, став матерью, не должна отказываться от себя, считает Седокова
Фото: Официальный аккаунт Анны Седоковой instagram.com/annasedokova/
Певица Анна Седокова заявила, что ей как матери наплевать на чужие мнения, комплексы, на косые взгляды и осуждения. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
— Быть мамой не означает отказаться от себя, не означает забить на себя! Быть мамой — это значит продолжать жить эту удивительную, прекрасную жизнь с еще большей страстью! — считает певица, отметив, что материнство умножает любовь в тысячу раз.
Бывшая вокалистка «ВИА Гра» Анна Седокова — многодетная мать: у нее две дочери и сын. Она часто выкладывает фото и видео со своими детьми, собирая сотни комментариев под роликами.
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