Андрей Аршавин погасил долги по алиментам
• 16:44 • 24 июня 2019
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За четыре месяца просрочки у спортсмена накопился долг более чем в один миллион рублей
Фото: официальный сайт футбольного клуба «Кайрат»
Футболист Андрей Аршавин закрыл свою задолженность по алиментам перед своей супругой Алисой Казьминой. Об этом в понедельник, 24 июня, сообщил ее адвокат Александр Добровинский.
За четыре месяца просрочки у спортсмена накопился долг более чем в один миллион рублей, из-за чего приставы запретили ему выезжать за границу.
— Задолженность он погасил, — сказал адвокат.
Теперь в Красносельском районном суде Москвы пройдет бракоразводный процесс пары, передает РИА Новости.
Напомним, Андрей Аршавин женился на журналистке Алисе Казьминой в 2016 году, у них есть дочь. Также у футболиста есть трое детей, рожденных телеведущей Юлией Барановской не в официальном браке.
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