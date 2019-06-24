Итальянские отельеры рассказали, как прошло свидание Бузовой с бывшим

Телеведущая и певица Ольга Бузова и ее бывший возлюбленный Тимофей Майоров недавно приехали в Верону на свадьбу друзей. Благодаря романтической атмосфере, царившей во время праздника, молодые люди не стали уезжать из Италии, а устроили романтическое свидание. Подробности о встрече рассказали представители отеля, где она прошла.

По словам отельеров, Ольга и Тимофей сначала посетили спа, после чего последовал ужин при свечах на балконе с видом на пруд. Кавалер заказал для девушки букет из трехсот алых роз. Из блюд им подавали рыбу с овощами, а из напитков — сухое вино. Ужин закончился чуть за полночь.

— Синьор Майоров все время держал возлюбленную за руку и смотрел в глаза. Вели себя далеко не как друзья, а как самая настоящая пара. Они и правда подходят друг другу, — заключили сотрудники отеля.

В последнее время Бузова нередко появляется на публике в компании Майорова. Им часто приписывают романтические отношения, несмотря на то, что пара рассталась десять лет назад, пишет StarHit.

Недавно поклонники Ольги Бузовой решили, что певица беременна.

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