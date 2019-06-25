Богомолов рассказал, как готовился к вступлению в должность худрука
• 00:32 • 25 июня 2019
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По его словам, последние две недели были посвящены встрече с каждым артистом театра
Фото: Взято из Instagram (@konbog75)
Режиссер Константин Богомолов сообщил о том, что во вторник, 25 июня, вступает в должность художественного руководителя Театра на Малой Бронной.
— Есть понимание огромного объема работы. Последний месяц я посвятил тому, чтобы входить в дела театра и смотреть спектакли, труппу, понимать все про них, — подчеркнул Константин Богомолов.
По его словам, последние две недели были посвящены встрече с каждым артистом культурного учреждения и изучению дел, касающихся скорого ремонта здания театра.
Константин Богомолов отметил, что дальнейшая работа в данном направлении будет продолжена в августе, когда стартует новый сезон, передает ТАСС.
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