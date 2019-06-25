Фанаты Сильвестра Сталлоне пожаловались, что с них просят много денег
Звезду Голливуда Сильвестра Сталлоне раскритиковали из-за того, что организаторы мероприятий, в которых он участвует, запрашивают слишком большую цену за фото с актером.
Множество фанатов приходит на интервью со Сталлоне и аукционы, на которых можно приобрести знаменитые атрибуты из фильмов с его участием.
Тем, кто хочет сфотографироваться со звездой, приходится отдавать крупную сумму денег — 849 фунтов стерлингов, что в переводе на российские деньги составляет более 67 тысяч рублей.
Если у поклонника такой суммы не имеется, ему предлагают сделать коллективное фото со Сталлоне и другими фанатами стоимостью 745 фунтов.
В компании-организаторе объяснили, что Сильвестр Сталлоне является знаменитостью высокого уровня, которую привезти в Великобританию — довольно дорогое удовольствие. А качество, по их словам, «стоит денег». Об этом сообщает РЕН ТВ.
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