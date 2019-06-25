Роспотребнадзор назвал соответствующие нормам пляжи столицы
Как сообщается на официальном сайте ведомства, причиной такого решения стало несоответствие воды санитарным нормам. Цветение водоема, вероятнее всего, было спровоцировано высокими температурами.
— По результатам проведенных лабораторных исследований, вода в купальной зоне пляжа «Левобережный» не соответствует установленным стандартам по микробиологическим показателям, — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. — В связи с этим государственному автономному учреждению культуры «Северное Тушино», выступающему балансодержателем зоны отдыха, было выдано предписание об установке знаков о запрете купания до получения удовлетворительных результатов.
К слову, следующий забор воды для проб будет проведен только через неделю.
Возобновление работы местного пляжа возможно только при получении соответствующих стандартам показателей. Впрочем, специалисты не исключают положительных прогнозов в связи с обещанным синоптиками похолоданием.
Представители ведомства также отметили, что в зонах отдыха «Мещерское», озера Черное и Школьное, «Тропарево», «Серебряный Бор — 2» и «Серебряный Бор — 3» вода санитарным нормам соответствует. Всего в столице действует 108 зон отдыха у воды, восемь из которых оборудованы для купания.
Ранее на поисково-спасательной станции «Строгино» состоялось практическое занятие для слушателей Академии гражданской защиты МЧС России, прибывших из Республики Куба. Гостям продемонстрировали тренажеры сердечно-легочной реанимации и оказания первой медицинской помощи, а также показали тренировочный бассейн, где проходят практику спасатели Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах.