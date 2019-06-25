Старинный жилой дом в Басманном районе отремонтируют
Москомэкспертиза согласовала проект капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного по адресу: Большой Спасоглинищевский переулок, дом 6/1. Здание, построенное в 1910 году, известно как доходный дом Расторовой.
— Здание является исторически ценным градоформирующим объектом, — уточнили в пресс-службе Москомэкспертизы. — Дом построен по индивидуальному проекту архитектора Челищева.
Рабочие приведут в порядок фасады, включая балконы, декоративные элементы, оконные проемы и арочные пролеты. Также проект предусматривает ремонт цоколя, замену дверей, покраску стен, обновление напольной плитки в вестибюлях и на лестничных площадках.
— Кроме того, рабочие обновят и восстановят инженерные коммуникации по всему зданию, — добавили в пресс-службе Москомэкспертизы, подчеркнув, что существующая планировка квартир не изменится.
Кстати, ремонтные работы в многоквартирных домах района завершат до 1 июля 2019 года.
Читайте также: Высотное здание в центре Москвы оснастят экологичным фасадом