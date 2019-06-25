Выпускники стали предпочитать профессии, связанные с математикой
Руководитель федеральной группы разработчиков ЕГЭ по математике, директор Центра педагогического мастерства Иван Ященко рассказал, почему математика становится популярной профильной дисциплиной среди экзаменов по другим предметам.
Он рассказал, что в выборе старшеклассников базовая математика стала уступать профильной. Выпускники стали чаще обращать внимание на инженерные, математические, естественнонаучные, IT-направления, а также на цифровую экономику.
Ященко объяснил, что такое изменение предпочтений в профессиональной сфере может быть связано с тем, что была разработана хорошая поддержка математических классов, а также проект «Я сдам ЕГЭ», интернет-проекты, как, например, «СтатГрад» и многое другое.
Это помогло абсолютному большинству выпускников успешно сдать ЕГЭ по математике и большой их части — сделать выбор в пользу профессии с математической основой.
— Объявлено, что у нас будет сто тысяч бюджетных мест по IT-специальностям. И, естественно ребята, готовятся, выбирают профильную математику для того, чтобы получить больше карьерных перспектив, — рассказал Иван Ященко «Российской газете».
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