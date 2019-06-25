«Останутся за бортом Европы»: что произойдет, если Украина выйдет из ПАСЕ

Украина может выйти из состава Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), если полномочия российской делегации будут восстановлены безо всяких условий. Об этом заявил глава украинской делегации Владимир Ариев. Его слова прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков, который назвал это шантажом: он убежден, что Украина ПАСЕ не покинет.

«Вечерняя Москва» попросила экспертов спрогнозировать возможные сценарии событий в случае, если эта страна действительно воплотит в жизнь свою угрозу.

По мнению президента Центра стратегических коммуникаций Дмитрия Абзалова, исключение из ПАСЕ приведет к серьезным потерям в жизнедеятельности сопредельного с Россией государства.

— Выход Украины из всех органов одновременно означает в том числе и выход из-под действий Европейской конвенции по правам человека, — сказал он корреспонденту «ВМ». — Это означает, что судебные приговоры, которые станут выносить на Украине, нельзя будет обжаловать в вышестоящих инстанциях. Например, сейчас украинские граждане могут оспорить такие решения в Европейском суде по правам человека. А после выхода из конвенции они фактически лишатся возможности добиваться независимой оценки дел.

Также это негативно скажется на имидже Украины в западных странах, считает эксперт.

— Украина не может просто хлопнуть дверью и уйти, — отметил Абзалов. — Она рискует потерять свое политическое лицо. К тому же это будет первый случай, когда эта страна выйдет из международной организации непророссийской направленности. Это все равно что открыто грести против Франции и Германии, которые поддержали восстановление российской делегации. И насколько потом уместно будет просить у стран Евросоюза микрофинансовую поддержку?

Также Дмитрий Абзалов высказался об интересе к этому вопросу со стороны США.

— Действительно, есть такое мнение, что американские коллеги стараются переориентировать Украину под свои запросы. Однако выход из ПАСЕ для США не особо важен: Парламентская ассамблея Совета Европы — не настолько значимая организация. Куда большую актуальность для Америки представлял бы выход Украины из Евросоюза, — уверен политолог.

Директор Института политических исследований Сергей Марков считает, что западные страны такой демарш Украины, скорее всего, воспримут как гиперболизированную позицию. Это будет так называемая политика в ливанском стиле — когда все чрезмерно. А со стороны США данное решение не вызовет интереса.

— Как известно, сейчас Соединенным Штатам важно, чтобы было сокращено газовое сотрудничество между Евросоюзом и Россией. Америке необходимо увеличить долю своего газа на европейском рынке. С одной стороны, ПАСЕ для нее — это одна из форм воздействия на Украину благодаря Евросоюзу. И Штаты могут сорвать переговоры о транзите российского газа в Европу через украинскую территорию. А с другой стороны, влиять они могут и посредством других источников. В этой связи ПАСЕ не является весомой организацией, — резюмировал Сергей Марков.

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