Ушла из жизни народная артистка Алла Покровская
Актриса театра и кино Алла Покровская скончалась во вторник, 25 июня, на 82-м году жизни. Трагическую новость сообщили в пресс-службе МХТ имени Чехова.
Уточняется, что время и место прощания и похорон народной артистки РСФСР будут уточнены и объявлены позже. Об этом пишет РИА Новости.
СПРАВКА «ВМ»
Алла Покровская поступила в Школу-студию МХАТ на курс Виктора Станицына и окончила заведение в 1959 году. После этого ее приняли в труппу московского театра «Современник», на сцене которого она прослужила 45 лет, примерив на себя по меньшей мере 30 разнообразных амплуа (от роли Наташи в спектакле «На дне» до Александры в постановке «Фантазии Фарятьева»).
В 1979 году она посвящает себя педагогике и становится профессором Школы-студии МХАТ. В 2004 году Покровская входит в состав труппы театра, при этом продолжая трудиться в «Современнике».
Фильмография актрисы насчитывает роли в более чем 30 фильмах, среди которых — легендарная картина «12 стульев». Последнее появление на киноэкранах произошло в 2011 году в ленте «Высоцкий. Спасибо, что живой», где она исполнила роль матери выдающегося советского барда.