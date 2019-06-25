Нетрезвый Рассел Кроу купил череп динозавра у Ди Каприо для сыновей
Голливудский актер Рассел Кроу выступил на шоу SiriusXM, на котором признался ведущему Говарду Стерну, что купил у коллеги Леонардо Ди Каприо череп динозавра. Актер признался, что на момент покупки был пьян, но это не помешало ему потратить 35 тысяч долларов.
Исполнитель главной роли в фильме «Гладиатор» признался, что подарил череп мозазавра сыновьям около десяти лет назад, когда те были очень увлечены темой ящеров мезозойской эры. Мозазавры жили в океане, длина отдельных особей достигала 17 метров.
Кроу признался, что в 2018 году череп пришлось продать после развода с женой (он был продан на аукционе за 65 тысяч долларов). Ролик с признаниями актера опубликован на YouTube.
Читайте также: Ученые обнаружили следы динозавра, которым около 100 миллионов лет