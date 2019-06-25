Два новых корпуса появятся на территории школы-интерната имени Колмогорова
Школа-интернат имени Колмогорова Московского государственного университета имени Ломоносова, в которой обучаются одаренные дети из 60 регионов России, получит два новых корпуса. Об этом сообщил главный архитектор Москвы, первый председатель Москомархитектуры Сергей Кузнецов.
По его словам, ученики школы регулярно участвуют в научных конференциях и побеждают на олимпиадах. Два корпуса будут рассчитаны на 180 человек. На территории образовательного учреждения реорганизуют спортивный стадион, установят дополнительные беговые дорожки и волейбольные площадки.
Новые корпуса выполнены по индивидуальному проекту архитекторами АО «Моспроект». Отделку фасадов выполнят в бежевых тонах. Учебный корпус запроектирован четырехэтажным с двухэтажными пристройками, в которых будут находиться спортзал и кухня со столовой. В жилом корпусе предусмотрены спальни и медицинский блок. На четвертом этажа разместятся лингвистическая лаборатория, библиотека и зимний сад, а на первом — крытый переход в старое здание школы. Вокруг зданий высадят деревья и кустарники, сделают цветники, установят лавочки и урны.
Школа-интернат имени Колмогорова была образована в 1988 году на базе физико-математической школы № 18 при МГУ. Занятия проходят в форме лекций, семинаров, спецкурсов и лабораторно-практических работ.
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