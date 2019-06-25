СМИ: Убийство жены Максима Соколова напоминает вид казни в Колумбии
Средствам массовой информации стали известны подробности убийства Ирины Соколовой, жены бывшего хоккеиста Максима Соколова. По версии правоохранительных органов, произошедшее с ней напоминает один из видов казни.
Тело Ирины Соколовой было обнаружено 13 июня в доме на территории поселка Новая Романовка в Ленинградской области. Рядом с ней полиция нашла ее сына Максима с ножевыми ранениями.
Кроме того, в доме находился младший ребенок хоккеиста — Арсений. Он был невредим. Полиция задержала подростка, однако позже его отпустили. Арсений рассказал, что его старший брат устроил ритуальное убийство матери, а потом попытался покончить с собой, перерезав себе горло, передает ФАН.
Сотрудники правоохранительных органов были поражены уровнем жестокости, с которым убили Ирину Соколову. Специалисты сообщили, что произошедшее с ней в точности повторяет казнь, которую практикуют преступные элементы в Колумбии.
Бывшая жена экс-хоккеиста Соколова была похоронена 19 июня. Ближе всех к могиле матери стоял вышедший из больницы ее сын Максим.
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