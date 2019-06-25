Столичные парки пригласили горожан на водную прогулку
В жаркую летнюю погоду для гостей столичных парков будут доступны водные прогулки. Москвичи и гости города смогут взять напрокат лодки и катамараны, которые есть в восьми парках.
В этом году состоялось открытие трех лодочных станций, расположенных на территории музея-заповедника «Царицыно».
На сайте Информационного центра правительства Москвы уточнили, что прокат заработал в Царицыне на Верхнем, Среднем и Нижнем прудах. Для отдыхающих также имеется аудиогид.
Также прокат работает еще в Измайловском парке, парке Горького, музее-усадьбе «Кусково», ландшафтном парке «Митино», парке «Кузьминки», Лианозовском парке и усадьбе «Воронцово».
Добавим, что в парке Горького взять в аренду лодки можно на Голицынском и Пионерском прудах.
Кстати, в городском округе Троицк до 1 июля 2019 года специалисты приведут в порядок территорию сквера «Академический».
Читайте также: Два миллиона поездок совершили москвичи с начала работы велопроката