Хирурги ГКБ №29 провели мастер-класс для коллег из других больниц

Для более чем 60 специалистов из разных регионов России мастер-класс стал уникальной возможностью узнать о современных методиках и операциях на верхних конечностях.

— Это в первую очередь артроскопические операции на запястье, а также открытые методики с применением различных фиксаторов, — рассказал заведующий отделением хирургии кисти Городской клинической больницы № 29 имени Баумана Департамента здравоохранения Москвы Алексей Афанасьев.

Он подчеркнул, что благодаря мобильной лаборатории можно показать операцию большому количеству людей, тогда как организовать трансляцию из настоящей операционной сложно технически.

В мастер-классе могли принять все желающие абсолютно бесплатно. Полученные навыки врачи отрабатывали прямо на месте, используя симуляторы высокотехнологичного оборудования.

У столичных медиков достаточно как возможностей для повышения квалификации, так и стимулов этим заниматься. К примеру, на базе Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова действует институт электронного медицинского образования. Он объединяет системы подготовки и переподготовки студентов, ординаторов, аспирантов, действующих врачей. На его базе работают виртуальная клиника на тысячу коек, приемные покои, операционные, где можно отрабатывать различные методики.

В симуляционном центре Сеченовского университета практикующие медики могут сдать тест на присвоение статуса «Московский врач». В системе столичного здравоохранения работают уже более 700 обладателей этого почетного звания.

— Высокие результаты при прохождении оценочных процедур — это наглядное подтверждение профессионализма и компетентности столичных специалистов, — отметил руководитель столичного Департамента здравоохранения Алексей Хрипун. — Очень важно, что для врачей получение статуса — это не только прибавка к заработной плате, но и дополнительный стимул для профессионального роста.

Обладатели статуса в один голос утверждают, что для успешной сдачи тестирования приходится прочитать массу профильной литературы, что еще раз подтверждает образовательную пользу системы поощрения.

Получить статус сегодня могут врачи, работающие по 27 специальностям. Тест, по словам проходивших его врачей, сложный, многоэтапный, включает в себя и теорию, и практику.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ольга Папышева, главный врач больницы № 29:

— За годы работы наши хирурги приобрели уникальные навыки в лечении сложных травм и заболеваний верхних конечностей. Имея такой колоссальный опыт в хирургии и ортопедии, наши врачи регулярно проводят мастер-классы для специалистов из других клиник. Такое обучение всегда включает в себя теоретическую часть и непосредственно операцию, которая транслируется в режиме онлайн прямо из операционной.

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