ЦОДД назвал пять популярных машин в экономсегменте каршеринга
В Центре организации дорожного движения сообщили, что популярной машиной в экономсегменте каршеринга оказалась иномарка Volkswagen Polo.
Статистика, связанная с популярными машинами, которые берут москвичи напрокат, опубликована 25 июня.
— Следом в рейтинге — автомобили Kia Rio X-Line, Renault Kaptur, Skoda Rapid, Kia Rio, — говорится в заявлении ЦОДД.
На связи #ИТС: самой популярной машиной в эконом-сегменте каршеринга является #Volkswagen Polo. Следом в рейтинге - автомобили #Kia Rio X-Line, #Renault Kaptur, #Skoda Rapid, Kia Rio. pic.twitter.com/legl19TdIk— ЦОДД (@gucodd) 25 июня 2019 г.
Узнать, какие авто пользуются спросом у водителей, помогла интеллектуальная транспортная система (ИТС).
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